Shania Twain officialise sa liaison avec son ami

La star publie une vidéo dans laquelle elle voyage avec son nouvel amour, le beau ténébreux suisse Frédéric Thiébaud.

Shania Twain, la star canadienne habitant La Tour-de-Peilz, en Suisse, avait promis une surprise pour ses 44 ans, le 28 août. Elle l’a tenue! Sur son site, elle a posté une vidéo où elle livre des images privées de ses voyages. On la voit sauter en parachute en Floride puis visiter le Liban, l’Égypte, Dubai et assister à la finale messieurs de Wimbledon et au concert de Prince à Montreux.