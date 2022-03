Shanna Moakler : «Shanna est une mer*** narcissique et sociopathe»

L’actrice et Miss USA 1995 a été copieusement insultée sur Instagram par l’homme qui partage, ou qui partageait, sa vie.

L’actrice et ancienne Miss USA Shanna Moakler a une vie amoureuse trépidante. Elle a été mariée au rocker Travis Barker, est devenue maman d’un enfant conçu avec le boxeur Oscar De La Hoya, a fréquenté l’acteur Dennis Quaid, le chanteur Billy Idol ou encore le mannequin Matthew Rondeau. De ce dernier, elle ne gardera pas que des bons souvenirs, c’est certain. L’Américain l’a non seulement copieusement insultée sur Instagram, mais il l’aurait aussi battue.

Le mercredi 23 février 2022, le playboy de 28 ans s’est livré à un monologue, décousu, violent et vulgaire, de 4 minutes sur Instagram. «C’est une put*** de menteuse. Une mer*** narcissique et sociopathe. La vérité, c’est que j’ai découvert qu’elle fréquentait d’autres put*** de personnes pendant toute la durée de notre relation», a-t-on pu l’entendre dire. Plus tard, en montrant la maison de son voisin, il a raconté: «Elle a passé la nuit là-bas. Il a une put*** de femme et des put*** d’enfants. Je n’ai jamais été aussi méprisé et aussi humilié de toute ma vie». Matthew Rondeau a également porté des accusations de tromperies contre le batteur du groupe Blink-182, en couple avec Kourtney Kardashian: «Elle n’en a pas fini avec Travis (Barker). Elle n’en a fini avec personne».