«J'ai pensé à sauter, je n’en pouvais plus de cette vie»

C’est une «vidéo très spéciale», où elle s’est livrée comme elle l’avait rarement fait, que Shanna Kress a partagée dimanche 20 août 2023 sur la chaîne YouTube qu’elle alimente avec son compagnon Jonathan Matijas. L’influenceuse de 36 ans est revenue sur la dépression dans laquelle elle a sombré en 2018 lorsqu’elle vivait aux États-Unis.

Accompagnée de la psychologue qui l’a suivie pendant deux ans et demi, la Française a expliqué qu’après s’être installée à Miami, elle n’a pas supporté la solitude. «Les gens ne comprenaient pas. Je gagnais très bien ma vie, j’avais un bel appartement. Tout ce qui était extérieur, c’était top, mais à l’intérieur, je n’allais pas bien. J’avais l’impression de n’être aimée de personne», a déclaré celle qui ne souhaite pas dévoiler le visage de son fils.

Pour combler ce manque d’affection, Shanna a pris deux chiens, mais ça n’a pas changé grand-chose pour l’influenceuse. «Un jour, j’avais 31 ou 32 ans et je me suis vue en train de pleurer comme une enfant. Et je me suis dit: «pourquoi, à ton âge, tu pleures comme ça?» Il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. Il fallait que je trouve une solution parce que j’allais mal finir», s’est-elle souvenue.

«J’y suis allée vraiment fort»

À cette époque, elle avait atteint un stade où elle n’avait plus envie de se réveiller le matin et où elle se scarifiait régulièrement les poignets. «À un moment donné, j’y suis allée vraiment fort. Et là, ça m’a réveillée. Je me suis demandé ce que j’étais en train de faire», a-t-elle ajouté.

C’est à ce moment qu’elle a réalisé qu’elle avait besoin d’aide. «J’ai eu peur de me foutre vraiment en l’air. J’habitais au 43e étage et quand je regardais mon balcon, les soirs où j’étais au plus mal, je pensais à sauter. Je n’en pouvais plus de cette vie», a encore révélé celle qui a sorti une autobiographie en 2020. L’ex-star de téléréalité avait même tourné une vidéo d’adieux pour ses proches.