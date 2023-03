Téléréalité: Shanna Kress traverse une terrible crise avec son chéri

Rien ne va plus entre Shanna Kress et son compagnon, Jonathan Matijas. Depuis qu’ils sont devenus parents de Loüka, né en novembre 2022, les deux ex-candidats de téléréalité voient leur vie chamboulée. Dans une vidéo publiée sur YouTube lundi 27 mars, le couple s’est exprimé sans détour sur la crise qu’il traverse depuis plusieurs semaines. Et celle-ci semble plutôt grave. «Comme vous l’avez compris, on est au bout du rouleau. On est fatigués. Notre couple est en péril, clairement, parce qu’on n’arrive pas à se retrouver», a déploré l’influenceuse face à sa webcam.

Et la Française de 36 ans d’ajouter: «On n’arrive pas à avoir du temps pour nous. On donne tout notre temps à notre fils et à notre travail. Il y a beaucoup d’amour entre nous, mais il n’y a plus cette complicité d’avant». Pour le coup, Shanna a l’impression de cohabiter avec l’ex-footballeur. «On n’arrive plus à dormir l’un contre l’autre parce que bébé est notre priorité», a expliqué celle qui a vécu une grossesse très difficile.

Très inquiets à l’idée de voir leur romance se terminer, les influenceurs veulent maintenant se retrouver. Ils ont ainsi décidé «d’éliminer du travail» en se déconnectant des réseaux sociaux pour une durée indéterminée. «À part faire des placements de produits, on ne voit pas d’évolution professionnelle sur Snapchat et sur Instagram. On en a marre», a dit Shanna avant de relativiser ses propos: «Enfin, tout est relatif. Quand on pense qu’il y a des gens qui sont caissiers ou infirmiers et qui travaillent toute la nuit, on est conscients qu’on a de la chance». Les amoureux resteront toutefois actifs sur leur chaîne YouTube.