France: Shanna Kress va devenir maman

C’est une grande nouvelle que Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncée à leurs fans sur Instagram, dimanche 1er mai 2022: ils vont devenir parents. «2 + 2 = Nous. Ce sont des jumeaux. Le plus beau jour de notre vie arrive!» a écrit la Française de 35 ans, en légende d’une photo où on la voit avec son chéri, en train d’embrasser son ventre arrondi.