Basket : Shaquille O’Neal régale tout un restaurant lors d’un rendez-vous galant

De passage dans un restaurant de New York, l’ancien célèbre joueur de NBA a réglé l’addition de toutes les tables, pour un montant total dépassant les 25 000 dollars.

Shaquille O’Neal assiste au Grand Prix d’Austin, en Formule 1, le 24 octobre dernier. Imago

Si Shaquille O’Neal fait aujourd’hui partie des noms les plus célèbres dans le monde du sport, il le doit évidemment à ses exploits de joueur NBA entre 1992 et 2011, mais aussi à sa personnalité fantasque. Régulièrement pointé du doigt pour son éthique de travail douteuse lorsqu’il évoluait sur les parquets, l’ancien pivot des Los Angeles Lakers s’est aussi distingué par ses excès en dehors, notamment un rapport compliqué à l’argent à ses débuts. En 2020, lors d’une conférence, il confiait avoir dépensé un million de dollars en un rien de temps juste après la signature de son premier gros contrat: «J’ai claqué un million en une heure. J’ai tout mis dans des voitures de luxe, des bijoux et un voyage à Las Vegas».

Le «Shaq» s’est bien calmé depuis et est même devenu un exemple à suivre en matière de gestion financière, lui dont la fortune est estimée à 400 millions de dollars. Mais ses vieux démons peuvent parfois ressurgir. Tout récemment, il a lâché plus de 25 000 dollars en une soirée dans un restaurant de New York. Comment? En réglant l’addition de chaque table. L’histoire est révélée par le magazine américain Page Six, qui s’est appuyé sur le témoignage de plusieurs personnes.

«Le plus gros pourboire qu’ils aient jamais reçu»

Shaquille O’Neal s’est rendu au Jue Lan Club, un établissement chinois situé au cœur de la Grosse Pomme, accompagné d’une femme non identifiée. À l’issue de ce rendez-vous galant, il a payé le repas à l’ensemble des serveurs, avant de se charger de la note de la quarantaine de tables présente. Selon plusieurs sources, il aurait tenu à ce que les clients ne soient informés de son acte de générosité qu’après son départ.

Et il se serait également montré «extrêmement généreux» envers le personnel. «ll leur a laissé le plus gros pourboire qu’ils aient jamais reçu», assure un témoin à Page Six. Adepte des saillies dans son rôle de consultant vedette à TNT, le «Shaq» démontre qu’il est aussi un homme au cœur tendre.