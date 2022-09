Dilemme: amour ou botox?: Sharon Stone larguée par un mec plus jeune qu’elle

Accepter de vieillir

«Durant les périodes où j'étais sous les feux des projecteurs, j’ai eu recours au Botox et aux fillers», dit-elle dans le numéro de septembre de l’édition arabe de «Vogue». «Puis j’ai fait une réaction et une hémorragie cérébrale qui ont duré neuf jours. J’ai dû recevoir plus de 300 injections de Botox et de produits de comblement pour que le côté de mon visage redevienne normal.» Depuis cette mésaventure, l’actrice, âgée de 64 ans, explique avoir arrêté ce type d’interventions et accepte son apparence.