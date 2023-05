Le fisc réclame plus de 500 000 euros à Shauna Events

Alors qu’elle est cyberharcelée depuis des mois par Booba et ses soutiens, Magali Berdah doit maintenant faire face au fisc français à qui elle devra payer 541 823,36 euros, sans compter les intérêts de retard, écrit Le Parisien.

Le quotidien rapporte que l’agente d’influenceurs a reçu un premier courrier de l’administration fiscale en 2019, peu après le rachat par Banijay de son entreprise Shauna Events, lui demandant, à elle et à sa société, de verser 1 253 230,29 euros. Un peu plus de 580 000 euros sont alors payés par l’agente. En juillet 2020, le fisc lui réclame le reste et prie Shauna Events de prélever cette somme sur les salaires de sa patronne.