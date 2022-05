Marvel : She-Hulk promet de casser la baraque

La minisérie centrée sur la version féminine de Hulk sera diffusée dès cet été sur Disney +. Sa bande-annonce a déjà cumulé près de 10 millions de vues.

Les fans de Marvel étaient impatients d’en savoir plus sur la minisérie «She-Hulk: Attorney at Law», mettant en vedette la version féminine de l’incroyable Hulk. Mardi 17 mai 2022, leur attente a été récompensée avec une première bande-annonce diffusée sur le Net. Et celle-ci a remporté un franc succès. Visionnée plus de 5,5 millions de fois en quelques heures sur YouTube, mais aussi sur le compte Twitter de Marvel, avec 4,4 millions de vues, elle totalise déjà près de 10 millions de vues en tout.