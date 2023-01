Carnet rose : Shemar Moore va être papa pour la première fois

L'acteur de 52 ans sera bientôt père d'une petite fille, a-t-il confié simultanément dans le «Jennifer Hudson Show» et sur Instagram.

«Je suis Shemar Moore, j'ai 52 ans et demi. Ma mère est au ciel, cela fera trois ans, le 8 février prochain, et ce même jour, je vais réaliser un de ses rêves car, dans la vraie vie, Shemar Moore est sur le point d'être papa», a-t-il lancé tout sourire dans l'émission «The Jennifer Hudson Show» dont un extrait a été diffusé lundi.

Quelques instants après la mise en ligne de l'extrait, l'acteur de «SWAT» et «Esprits criminels» a partagé les images de la spectaculaire Gender Reveal qu'il avait organisée. On le voit, entouré des siens, regarder le ciel pour connaître le sexe de son futur bébé puisque ce n 'est ni plus ni moins qu'un hélicoptère qui devait apporter l'heureuse nouvelle. Tout le monde exulte quand une fumée rose s'échappe de l'engin.