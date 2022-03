Conflit en Ukraine : Shevchenko en larmes à la télé italienne demande de l'aide

L'ex-international ukrainien et star de l'AC Milan a demandé à l'Italie d'aider son pays natal, lors d'une interview diffusée dimanche soir dans l'une des plus grandes émissions d'actualité du pays.

L'ancien attaquant ukrainien Shevchenko, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, est une des légendes de l'AC Milan pour avoir marqué plus de 170 buts pour le club de Serie A, et remporté un titre de champion ainsi que la Ligue des champions 2003. «Ma mère, ma sœur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C'était leur choix de rester», a livré «Sheva».