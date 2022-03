Shevchenko veut rester à Milan

L'attaquant ukrainien, prêté cette saison par Chelsea à l'AC Milan, espère être encore rossoniero la saison prochaine malgré son très faible temps de jeu.

Après deux ans sans relief à Chelsea, la star ukrainienne, 32 ans, a été prêtée pour une saison à Milan, le club où il avait brillé de 1999 à 2006, remportant notamment une Ligue des champions et un scudetto. Toutefois, en raison de l'intense concurrence qui règne en attaque avec Inzaghi, Pato, Kaka, Ronaldinho et Borriello, Shevchenko n'est jamais parvenu à s'imposer. S'il a ainsi pris part à 14 rencontres de Serie A, il n'a débuté que deux d'entre d'elles et n’a marqué aucun but.