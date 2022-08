Etats-Unis: Shia LaBeouf sauvé par le catholicisme

États-Unis : Shia LaBeouf sauvé par le catholicisme

«Mon monde s’était effondré. Plus personne ne voulait me parler, même ma mère. Mon manager ne m’appelait pas, mon agent non plus. Je n’avais plus aucun lien avec l’industrie du cinéma», s’est souvenu l’Américain. Shia allait tellement mal qu’il a songé au pire. «J’avais un pistolet sur la table, j’étais loin. Je ne voulais plus vivre quand tout cela est arrivé. C’était une honte que je n’avais jamais ressentie, la sorte de honte qui fait que tu ne sais plus comment respirer. Tu ne sais pas où aller», a-t-il dit.