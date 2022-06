A Los Angeles: Shiloh Jolie-Pitt fait le buzz en dansant

À Los Angeles : Shiloh Jolie-Pitt fait le buzz en dansant

La fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt est apparue dans une vidéo de démonstration de danse.

Shiloh Jolie-Pitt vient de fêter ses 16 ans et n'a plus rien de l'enfant timide et réservée aperçue ça et là sur les tapis rouges. Sur la scène tout du moins. Dans la vidéo postée par le chorégraphe Hamilton Evans, qui enseigne au studio Millenium Dance Complex de Los Angeles, on découvre la petite 3e du clan Jolie-Pitt se déhanchant sur «Vegas» (tiré du film «Elvis») de Dojo Cat.