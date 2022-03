Moyen-Orient/Japon : Shinzo Abe est attendu, malgré les tensions

Après des hésitations en raison de l'escalade entre l'Iran et les États-Unis, le Premier ministre japonais confirme qu'il se rendra au Moyen-Orient, à compter de samedi.

Prévu du 11 au 15 janvier, ce déplacement en Arabie saoudite, dans les Émirats arabes unis et à Oman, a fait l'objet de longues hésitations en raison de la récente escalade belliqueuse entre l'Iran et les États-Unis.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, se rendra au Moyen-Orient à compter de samedi, dans l'espoir de contribuer à l'apaisement des tensions dans la région, a confirmé vendredi le porte-parole du gouvernement. Prévu du 11 au 15 janvier, ce déplacement en Arabie saoudite, dans les Émirats arabes unis et à Oman a fait l'objet de longues hésitations en raison de la récente escalade belliqueuse entre l'Iran et les États-Unis. Mais le secrétaire général de l'exécutif, Yoshihide Suga, a mis fin au suspense, vendredi, en indiquant que la tournée diplomatique aurait bien lieu.

M. Abe souhaite «parler avec les dirigeants des trois pays pour éviter une aggravation de la situation au Moyen-Orient», a-t-il déclaré. Le Premier ministre conservateur a aussi l'intention d'expliquer pourquoi Tokyo a décidé d'envoyer pour un an un navire et deux avions patrouilleurs dans cette zone stratégique pour le pétrole mondial. Les Forces d'autodéfense (nom de l'armée japonaise) patrouilleront en haute mer dans le golfe d'Oman, le nord de la mer d'Oman et le golfe d'Aden.