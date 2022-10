Sum 41 et Simple Plan: Le show explosif des patrons du pop-punk à la Rockhal

Le plan était simple, mais diaboliquement efficace: fusionner toute l'énergie des hits pop-punk de Sum 41 et de Simple Plan, le temps d'une soirée. Et ce lundi soir n'était forcément pas une soirée comme les autres pour les fans des deux groupes canadiens. Au menu des festivités, la célébration des anniversaires de la sortie des premiers albums des formations originaires de Toronto et Montréal, il y a deux décennies.

Le cocktail était composé d'une énorme dose d'énergie et d'un zest de nostalgie. Preuve en est, le public majoritairement composé de trentenaires, en quête de leur adolescence perdue. Avec un premier show de la Britannique Cassyette, Simple Plan offrait une entrée digne d'un blockbuster. Durant 60 minutes, le groupe emmené par le chanteur Pierre Bouvier se faisait plaisir, et en donnait aux fans. «I'd do anything... for Luxembourg!» s'amusait le chanteur à la voix nasillarde. Le public sautait sur «Jump» et reprenait en chœur les titres fédérateurs, «Your Love is a Lie», «Welcome to my Life», hit teenager, avant de se lancer dans un medley de reprises («Sk8ter Boi/Mr. Brightside»).