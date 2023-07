«Pourquoi Arctic Monkeys? Le chanteur est sexy»

Des jeunes filles de 20 ans qui chantent en cœur près de deux heures avant le concert, des trentenaires en Converse ou Dr. Martens, de la bière qui coule à flot et des bonhommes à deux doigts de faire le signe des cornes.

On se serait cru plongé 20 ans en arrière au Luxexpo Open Air, mardi. Une époque au cours de laquelle les groupes de rocks faisaient la loi dans les charts. Dépassés par les rappeurs, DJ’s et autres stars de la k-pop, du reggaeton ou même de l’afro-pop, les rockeurs sont ne sont plus très nombreux à pouvoir se prévaloir du statut de «rockstars». Arctic Monkeys fait partie de cette élite.