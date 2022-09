Evénement au Luxembourg: «Show spectaculaire» garanti avec les stars du Supercross

«On a mis le paquet»

Terminé mardi soir sur les hauteurs de Pétange et à proximité de la voie ferrée, le circuit du Supercross n’a pas été épargné par les précipitations, mais grâce à de très grandes bâches, le tracé a pu être relativement préservé pour les deux jours de compétition et de spectacle. «Vendredi, on dépassera les 500 spectateurs», complète Serge Giulani, «et pour samedi, on a déjà franchi le cap des 1 000 préventes. On clôturera les deux soirées par un show free style et là, on a mis le paquet avec quatre pilotes d’un niveau mondial. On vous garantit donc un show très spectaculaire et on invite les spectateurs à ne pas nous rejoindre en voiture».