Cara Delevingne: «Si je continuais sur ce chemin, j’allais mourir»

L’actrice de «Only Murders in the Building» a donc intégré un centre de désintoxication proposant une approche en douze étapes. Ce séjour lui a permis de lutter contre la haine et la honte qu’elle avait d’elle-même et qu’elle avait essayé d’oublier en se tournant vers l’alcool et les drogues. Si elle se sentait invincible quand elle abusait de substances illicites, Cara réalisait également que sa situation effrayant les personnes qui l’aimaient et qui l’avaient suppliée de se faire aider. Débarrassée de ses addictions depuis quatre mois, la Britannique sait qu’elle n’est pas à l’abri d’une rechute. «Je ne serai jamais complètement guérie, mais je l’accepte et c’est ça la différence», a-t-elle conclu.