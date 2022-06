Natation au Luxembourg: «Si je nage trop, j'ai des soucis de respiration, je me sens fatigué»

Le Covid reste une menace pour les sportifs de haut niveau. Testé positive le week-end dernier, la Luxembourgeoise Monique Olivier a fait une croix sur les Mondiaux à Budapest (18 juin-3 juillet). Son compatriote Max Mannes sera lui bien présent en Hongrie, mais ne s'est toujours pas complètement remis après avoir contracté le Covid en mars. «Si je nage trop, j'ai des soucis de respiration, je me sens fatigué. J'arrive à faire mes temps habituels, mais j'ai plus de mal à les atteindre», note le nageur de 24 ans, remarquant que ses symptômes ne s'estompent pas au fil des mois.

Alignés sur le 100 m dos (dimanche), le 200 m crawl (dimanche) et le 50 m dos (25 juin), Max Mannes veut tout de même prendre du plaisir sur ses premiers Mondiaux en grand bassin. «Je vais essayer de faire les meilleurs temps possible, ce serait cool de battre le record national sur 100 m dos», explique-t-il. Un record en 55"83 qu'il avait établi il y a un an... à Budapest. Le nageur originaire d'Echternach a toutefois programmé son pic de forme pour les championnats d'Europe à Rome (11-21 août) où la demi-finale semble plus accessible.