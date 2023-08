«Si je ne peux pas aller à l'e-Lake, je démissionne»

Paul et son pote aussi invétéré que lui sont de véritables légendes du festival.

Beatrice et Natalie, de Bitburg, se sont mises à l'aise.

Les campeurs arrivent à Echternach avec des ukulélés, de la bière et de la bonne humeur.

C'est jeudi après-midi, nous sommes en visite sur le terrain de camping au bord du lac d'Echternach. Les tentes sont montées, le ukulélé est accordé et la bière est (encore) fraîche: les campeurs du festival e-Lake sont pour certains des habitués de longue date et se sont posés sur leurs chaises pliantes jeudi, dès 14h. L'affiche ne les intéresse que partiellement. «Je suis avant tout là pour camper avec mes amis», révèle un joueur de ukulélé enthousiaste qui a trouvé le chemin d'Echternach pour la troisième fois.

Beatrice et Natalie, de Bitburg, sont elles aussi déjà assises devant leurs tentes, une boisson à la main. L'une fait partie des habitués depuis deux ans, l'autre depuis douze ans. Heureusement, le temps est superbe, car «une année, il avait tellement plus qu'on avait nagé avec un matelas gonflable sur la pelouse», raconte Beatrice. Mais cette année, la bande est équipée. Après la première fois, Natalie a presque directement posé ses congés pour l'édition suivante du festival. Qui ne veut-elle surtout pas manquer? Mambo Schinki (dimanche, 21h). «Il m'a tellement plus à la fête de la vieille ville de Trèves», s'enthousiasme Natalie.