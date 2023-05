Ed Sheeran à la sortie du tribunal, à New York, le 25 avril 2023. REUTERS

Ed Sheeran en a gros sur la patate. Accusé d’avoir plagié le titre «Let’s Get it On», de Marvin Gaye pour sa chanson «Thinking Out Loud», le Britannique se défend depuis le 25 avril 2023 devant la Cour fédérale de Manhattan. Le chanteur assure qu’il est innocent de ce dont les héritiers du producteur américain Ed Townsend, coauteur de «Let’s Get it On», l’accusent. Lundi 1er mai, l’auteur-compositeur qui avait déjà été accusé de plagiat puis blanchi en 2022, a confié devant la cour ce qu’il ressentait.

«Consacrer ma vie entière à être un artiste et un compositeur de chansons et voir quelqu’un me rabaisser, je trouve cela insultant. Si je suis reconnu coupable, c’est fini, j’arrête», a déclaré celui qui avait chanté devant le tribunal pour prouver sa bonne foi, rapporte le Daily Mail.

Ses mashups critiqués aussi

Ed Sheeran a également profité de son passage à la barre pour revenir sur la vidéo diffusée la semaine précédente par les avocats dans laquelle on le voyait passer de «Thinking Out Loud» à «Let’s Get it On» durant un concert. L’artiste de 32 ans a assuré que plein de ses confrères et consœurs faisaient des mashups.

«Je le fais pour mes “live”. Beaucoup de chansons ont des accords similaires. Vous pouvez passer de «Let It Be» à «No Woman No Cry» et revenir. Et franchement, si j’avais fait ce dont vous m’accusez, je serais un sacré idiot de monter sur scène devant 20 000 personnes pour faire ça», a-t-il dit, toujours d’après le tabloïd.