Manifestation à Metz: «Si j'étais jeune travailleur de 30 ans, j’irais au Luxembourg»

Comme les autres grandes villes françaises, Metz était noire de monde, jeudi, pour la mobilisation générale contre la réforme des retraites. Entre 10 000 et 17 000 personnes, selon les syndicats, 8 000 selon la police, ont rejoint le cortège parti du parvis de la gare pour rejoindre le centre-ville. Fumigènes, pétards et chants contre le gouvernement français ont résonné tout au long du défilé. «Macron démission», «On sera là jusqu’au retrait» ont entonné les manifestants.

«Le 49.3 est une décision antidémocratique, on espère les faire revenir en arrière», lâche Serge Chella, travailleur dans le secteur métallurgique, parmi la foule. «On ne lâchera pas». Après le recours au 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne et le rejet des motions de censure, les français ne décolèrent pas. Face à la situation, Serge Chilla est catégorique: «Si j'étais jeune travailleur de 30 ans, j’irais au Luxembourg, c’est un peu dommage d’inciter les travailleurs français à franchir la frontière», admet-il.

Le Luxembourg solidaire

Le syndicat luxembourgeois OGBL était présent pour soutenir ses voisins. «On pense aux Français et à nos collègues frontaliers qui ont des carrières au Luxembourg et en France», indique Jean-Marie Drobisz, délégué du personnel. «Au Luxembourg, ceux qui ont eu une carrière mixte peuvent prendre leur retraite entre 57 et 60 ans en fonction de leurs conditions de travail, mais ils ne toucheront la pension française qu’à 64 ans. Comment vont-ils vivre durant ces quatre années? Donc ils seront obligés de continuer à travailler et abîmer leur santé…», explique-t-il.