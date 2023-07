Aux États-Unis: «Si la sécurité était intervenue, Christian serait toujours en vie»

Suite à une violente dispute, le 3 avril 2022, Courtney Clenney, 26 ans, a asséné plusieurs coups de couteau à son compagnon, Christian Obumseli, 28 ans. Elle a toujours indiqué qu'elle avait agi en état de légitime défense. La star d'OnlyFans (2 millions d'abonnés sur Instagram) n'avait d'ailleurs pas été incarcérée immédiatement après les faits. Ce n'est qu' en août de l'année dernière que les faits avaient été qualifiés en meurtre au second degré et qu'elle a été interpellée.

Un scandale pour ses avocats: «C'est une injustice absolue d'accuser une victime de violence domestique», avait lancé à l'époque son avocat, Frank Prieto. «Obumseli l'a attaquée et l'a étranglée ce soir-là, Courtney n'a eu d'autre choix que d'affronter la force avec la force (...) Nous défendrons vigoureusement Courtney et la dégagerons de cette accusation infondée».

C'est tout l'enjeu du procès à venir. Outre les raisons et les gestes de l'accusée, la famille de la victime veut également que la société de sécurité de l'immeuble où le couple avait emménagé, soit tenue responsable de ce qui s'est passé, rapporte le New York Post. «La sécurité est arrivée à l'appartement de Clenney, a frappé à la porte, a entendu des cris à travers la porte, s'est tenue à l'extérieur et n'a rien fait», déplore la famille, dans une plainte déposée la semaine dernière. Et ce «malgré la connaissance de l'histoire de Mme Clenney, des troubles passés, son histoire de troubles erratiques, son comportement instable et agressif … et son trouble de santé mentale récemment diagnostiqué».