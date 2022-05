Vague de chaleur en Espagne : «Si la situation s’aggrave, nous ne pourrons plus rester dans la rue»

Le mercure devrait atteindre 38° vendredi à Séville et à Cordoue, et même 39°C, dimanche, à Saragosse. Des valeurs exceptionnellement élevées pour un mois de mai.

L’Espagne subissait vendredi, une vague de chaleur inhabituelle qui va se poursuivre ce week-end, et pourrait faire de ce mois de mai 2022, le plus chaud du siècle dans le pays.

Le mercure va ainsi atteindre 38°C vendredi dans les villes andalouses de Séville et de Cordoue (sud), 34°C dans la capitale Madrid (centre) samedi tandis qu’il fera 39°C dimanche à Saragosse (nord-est), selon l’Agence météorologique espagnole (AEMET). Jeudi, Jaen (sud) a enregistré 38,7ºC, un record pour un mois de mai dans cette ville depuis 1883 et «quinze degrés au-dessus de la température maximale habituelle en cette période», a souligné Rubén del Campo, porte-parole d’AEMET.

Le gouvernement a activé jeudi, son plan chaleur et recommandé à la population de s’hydrater et «de rester le plus possible à l’ombre». «Si, à l’avenir, la situation s’aggrave, nous ne pourrons plus rester dans la rue», s’inquiétait Marta Vicente, Madrilène de 33 ans, tandis qu’Eric Solis, touriste de 32 ans, venu des États-Unis, jugeait la situation «un peu inquiétante». Dans de nombreuses parties du pays, la température ne devrait pas descendre en-dessous des 20 degrés la nuit.