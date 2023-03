Couronnement royal : Si le roi Charles III dormait dans ce lit, l’histoire basculerait

Installé au palais de Westminster, qui abrite le Parlement, dans la partie réservée au président de la Chambre des Communes, le «lit d’Etat» («state bed») se trouve à un jet de pierre de Big Ben, dans une salle dédiée qui peut se visiter, et dont les fenêtres donnent sur la grande roue de Londres. L’ensemble est monumental: la partie supérieure du lit, dont le cadre est en noyer portant dorures et symboles royaux, trône à plus de trois mètres de haut. Mais ce lit royal n’a pas rempli son devoir depuis plus de 150 ans.