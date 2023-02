Santé au Luxembourg: «Si on gagne aussi bien sa vie en cabinet qu’à l’hôpital…»

Une maternité fermée plusieurs mois faute de pédiatres, six cardiologues qui démissionnent... Le Centre hospitalier du Nord (CHdN) a traversé, en 2022, une zone de turbulences. Pour son nouveau directeur médical, Jean-Marc Cloos, le calme est revenu. «La maternité fonctionne et répond aux besoins», assure-t-il, grâce à la collaboration avec le CHL via la télémédecine.