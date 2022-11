Sofian Kheyari: Un ex-joueur de BGL Ligue sur le banc de l'Arabie saoudite: «C’était incroyable»

En terrassant l’Argentine de Lionel Messi (2-1), mardi dans le groupe C, l’Arabie saoudite a créé la première sensation de la Coupe du monde. Au cœur de l’exploit, l’ancien Pétangeois Sofian Kheyari (38 ans), membre du staff technique saoudien depuis 2019, a savouré cette victoire historique. «C’était incroyable à l’issue du match», se délecte le natif d’Alfortville, «Nous avons communié avec nos supporters sur le terrain, puis nous avons vécu des émotions très fortes dans le vestiaire avec le groupe».

AFP

Mais ce n’est que le lendemain que le trentenaire a réellement capté la portée de l’exploit. «On a battu un authentique prétendant au titre, c’est une performance extraordinaire, et c’est la folie au pays. « MBS » (alias Mohammed ben Salmane), le prince héritier, a décrété un jour férié dans tout le pays ce mercredi!».

AFP

«Nous sommes venus ici avec des idées»

Un engouement contagieux, et comme l’appétit vient en mangeant et la soif de vaincre en décrochant des victoires, les Faucons verts ne manquent pas d’ambitions pour la suite de la compétition. «Nous sommes venus ici avec des idées», clame l’un des deux adjoints du coach français Hervé Renard, «nous ne disputons pas les poules juste pour participer. On connaît nos qualités, et ce succès nous conforte dans l’idée de jouer quelque chose au Qatar. Si on ne se qualifie pas, cette victoire n’aura pas la même saveur».

Ce match contre les doubles lauréats d’une Coupe du monde, Hervé Renard et son staff l’avaient scrupuleusement préparé. Et ce n’est pas la correction (2-6) reçue par l’Iran de l’Angleterre la veille qui était de nature à troubler les esprits saoudiens. «Bien sûr, on regarde les autres matches, mais nous restons focalisés sur nous-mêmes. Nous avions fait une grosse préparation de trois semaines et demie à Abou Dhabi. Notre chance est que tous les joueurs évoluent dans le championnat local, et que le championnat s’était arrêté».

«Notre gardien a livré un match exceptionnel»

Et au vu de la physionomie du match, avec un nombre incalculable de hors-jeu signalés à l’encontre des Argentins, piégés dans la nasse saoudienne, on se doute que la patte tactique du coach Renard a joué un rôle non négligeable. «On a bien analysé l’Albiceleste. On s’est rendu compte qu’ils étaient dangereux quand le ballon voyageait dans nos 30 derniers mètres, c’est pourquoi nous avons formé un bloc médian très compact, et notre gardien, Mohammed Al Owais, s’est évertué à jouer haut et a livré un match exceptionnel».

AFP

Mené 0-1 à la, pause, la formation asiatique a immédiatement pu réagir à la reprise. «Inconsciemment, nous avons, je crois, témoigné un trop grand respect à l’adversaire. Mais nous avons eu la chance de marquer tôt en seconde période, ce qui a instillé le doute dans le clan argentin, qui a peut-être eu le tort de se présenter en pensant gagner facilement».

Le bon souvenir du Mondial 1994

À présent, les coéquipiers de Salman Al-Faraj attendent de pied ferme la Pologne (samedi) et le Mexique (mercredi prochain), qui se sont quittés dos à dos au terme d’un 0-0 tristounet. «Les deux formations se sont beaucoup observées, comme c’est parfois le cas dans un premier match en Coupe du monde, et Lewandowski a raté un penalty. Mais on sait, en abordant la Pologne, que si on gagne, on sera qualifiés».

De quoi déterrer le bon souvenir du Mondial 1994 aux États-Unis, qui avait vu la sélection du désert atteindre le stade des huitièmes de finale. L’avenir proche nous dira si l’envolée des Faucons verts les mènera plus loin, au Qatar, en 2022…

«Renard, un manager exceptionnel»

