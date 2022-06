Horesca: «Si on peut aider Tesla, pourquoi pas un restaurateur du Luxembourg?»

Un gâteau d’un mètre, 50 bougies, la présence du Grand-Duc Henri, de plusieurs ministres et d'autres invités prestigieux, l’Horesca a fêté son anniversaire en grande pompe ce mardi au Cercle Cité. L’occasion pour son secrétaire général François Koepp d’anticiper les grands défis de le fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Luxembourg.

La même qui «fait avancer les entreprises malgré les tempêtes» souligne-t-il à L’essentiel. Alors que la fin de la crise Covid se dessine, les enjeux environnementaux et les réglementations qu’ils impliquent sont l’autre montagne qui effraie en partie le secteur. Parmi les potentiels gouffres financiers, la loi sur les emballages, les normes écologiques des bâtiments et bien évidemment les prix de l’énergie en hausse, qui pèsent sur les sociétés.

Pour François Koepp, toutes n’ont pas la surface financière nécessaire pour faire face à de nouveaux investissements, qui plus est lorsque les demandes de la clientèle vont à l’encontre de la logique environnementale. «Je pense notamment au wellness et aux piscines toujours plus demandés, alors que les inconnues sont nombreuses sur l’approvisionnement en énergie».