Portrait au Luxembourg: «Si Poutine veut attaquer, les Finlandais sont prêts»

«C'est une suite très logique»: Tommi Lappalainen n'est pas surpris que la Finlande ait déposé, mercredi, une demande d'adhésion à l'OTAN . «Notre pays collabore depuis de nombreuses années avec l'organisation et l'agression illégale, illégitime et immorale de la Russie en Ukraine, a évidemment beaucoup accéléré les choses», explique à L'essentiel celui qui est installé au Luxembourg, depuis une quinzaine d'années, mais qui retourne régulièrement en Finlande, pour des raisons professionnelles.

Un service militaire obligatoire

Un état d'esprit qui a poussé la Finlande à anticiper une potentielle agression. L'armée finlandaise ne compte que 13 000 professionnels mais peut s'appuyer sur 900 000 réservistes. Tous les hommes font en effet un service militaire de 6 à 12 mois et chacun est convoqué «tous les 3-4 ans» pour s'entraîner et se mettre à niveau. Tommi est pour sa part sous-officier réserviste: «Si Poutine veut attaquer, les Finlandais sont prêts». Ce producteur de télévision et de vidéos - notamment pour la webTV du Père Noël en Laponie - explique que même la caverne du Père Noël est un abri antinucléaire.

Tommi est prêt à défendre son pays mais a également tendu la main à ceux qui sont aujourd'hui pris pour cible par leur voisin russe: il a offert un drone de cinéma à l’effort de défense militaire et civile ukrainien: «Ce drone a été utilisé pas plus tard que l’hiver dernier, pour filmer le Père Noël et des vidéos de voyage. Aujourd’hui, ce fidèle serviteur a retrouvé une nouvelle vie en protégeant les enfants, les femmes et les personnes âgées dans le ciel ukrainien».