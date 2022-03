«Si tu essaies d'écrire un tube, consciemment, tu échoues»

TERVILLE - Entre une tournée sud-africaine et l'achèvement du nouvel album, Walsh, de Starsailor, nous parle de leur folle année.

«Tell Me It's Not Over» est le titre du prochain single de Starsailor. (dr)

L'essentiel: Quels sont vos projets actuels?

James Walsh: Là, on revient d'une minitournée en Afrique du Sud. Puis, on sera en France pour trois dates. À côté de ça, on finit l'album, dont le premier single sortira en février.

Comment s'est organisée cette tournée sud-africaine?

C'est une opportunité qu'on a eue grâce à un groupe local rencontré lors d'un festival. On a calé quelques dates là-bas, entre la promo du disque et nos concerts en Europe.

Chacun de vos disques s'est classé au top 10 des charts européens. Écrivez-vous vos morceaux dans cette optique?

On garde un équilibre entre le commercial et l'artistique. Nous faisons des morceaux qui ne dépassent pas les 4 minutes. C'est ça notre côté pop. Mais, on expérimente assez pour aussi faire ressortir notre côté artistique. De toute façon, si tu essaies d'écrire un tube consciemment, tu échoues.

Vous êtes stressés ou plutôt zen au moment d'enregistrer un nouveau disque?

Je dirais assez tendu. Il faut l'être pour donner le meilleur de soi-même. Bien sûr, il faut aussi s'amuser en studio, sinon tout ça ne sert à rien.

Est-ce que vous préferez jouer dans des stades où dans des petites salles comme mardi au 112?

Cela dépend toujours du public. Quand on faisait les premières parties de U2 ou des Rolling Stones dans des stades gigantesques, on gagnait de nouveaux fans. Les concerts intimes, en revanche, permettent une plus grande complicité avec le public.

Recueilli par kwt

