Chanson française : «Si tu me payes un verre», le nouveau titre de Renaud

Renaud sortira le 6 mai «Métèque», album de reprises de Georges Brassens, Yves Montand, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Jacques Higelin ou encore Serge Reggiani.

«Si tu me payes un verre», issu du répertoire de Serge Reggiani, sera le premier morceau diffusé en éclaireur ce jeudi. Un sacré clin d'œil pour Renaud, qui avait sombré à une période dans l'alcool. «Si tu me payes un verre/Je ne t'en voudrai pas/De n'être rien du tout... Je ne suis rien qui vaille», entend-on dans ce morceau. Dans sa dernière interview accordée au journal Le Parisien en septembre dernier, Renaud affirmait une nouvelle fois avoir «arrêté définitivement l'alcool» et être «un homme neuf».