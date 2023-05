Rappel de produit: Si vous avez acheté ce saumon, il ne faut pas le consommer

Attention, si vous avez récemment acheté du saumon fumé de marque Delhaize. L'enseigne demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le rapporter en magasin, la faute à un défaut d'emballage qui ne garantirait plus la durée de conservation.

«Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits. Entretemps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur», explique l'enseigne dans un communiqué, qui assure que les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent être consommés en toute sécurité.