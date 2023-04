Si vous concevez votre bébé dans cet hôtel, vous aurez une réduction

Favoriser la romance

«En tant qu’hôtel réservé aux adultes, les escapades romantiques sont l’une des formules les plus demandées», indique Steve Jacobus, propriétaire de Tierra Magnifica à «Forbes». «Nous avons conçu nos services, notre cuisine, nos cocktails et nos équipements pour offrir un cadre idéal à la romance, afin que nos couples puissent vraiment s’évader, se retrouver et se ressourcer.» Le cocktail de bienvenu de l’hôtel? Il s’agit naturellement d’une boisson aphrodisiaque, à base de fleur de pois papillon, connue pour sa ressemblance à des organes génitaux féminins et dont le nom scientifique est clitoria ternatea.