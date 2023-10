Sidérurgie: La demande baisse, ArcelorMittal arrête un haut-fourneau

Début novembre 2022, le groupe avait déjà annoncé la mise à l'arrêt provisoire d'un des deux hauts-fourneaux à Fos-sur-Mer, son deuxième site en France, à cause d'un ralentissement de la demande d'acier et de la flambée des prix de l'énergie. Ce haut-fourneau avait redémarré début avril.

«Une industrie assez cyclique»

Ce haut-fourneau était à l'arrêt pour des raisons techniques depuis début septembre, a précisé auprès de l'AFP un porte-parole d'ArcelorMittal Méditerranée. «Nous sommes dans une industrie assez cyclique», a-t-il ajouté, soulignant que le site de Fos-sur-Mer fabriquait des aciers pour l'industrie et l'automobile qui étaient principalement destinés à l'export vers des pays du pourtour méditerranéen, où ArcelorMittal fait face à la concurrence d'aciers produits en dehors de l'Europe, notamment en Asie.

«Mesures d'adaptation»

Le sidérurgiste évoque dans son communiqué la mise en place de «mesures d’adaptation» pendant le temps de mise à l'arrêt du haut-fourneau.«Nous allons mettre à profit» cette période «pour réaliser des projets industriels afin d'assurer une meilleure fiabilité de l'outil de production» et proposer des formations aux personnels, a détaillé le porte-parole du groupe.

L'usine d'ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, qui emploie 2 500 salariés et 1 500 personnes engagées par des sous-traitants, compte deux hauts-fourneaux pouvant produire chacun deux millions de tonnes de fonte par an, sur un site de 1 600 hectares. C'est l'une des deux usines du groupe en France, avec celle de Dunkerque (Nord) – le plus important site d'ArcelorMittal en Europe –, à compter des hauts-fourneaux.