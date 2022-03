Cinéma : Sienna Miller a saboté le début de sa carrière

L'actrice britannique revient sur ses débuts à Hollywood dans «Harper's Bazaar». Alors qu'elle débutait dans le cinéma, elle ne prenait pas les choses sérieusement…

Sienna Miller regrette de ne pas avoir pris sa carrière plus au sérieux quand elle a débuté le métier d'actrice. La belle britannique est devenue célèbre en jouant dans «Irrésistible Alfie» avec Jude Law, et elle a également joué la muse d'Andy Warhol, Edie Sedgwick, dans «Factory Girl», en 2006.

Malgré sa popularité, l'actrice regrette aujourd'hui de ne pas s'être investie plus entièrement pour se faire connaître dans les milieux qui comptent. «Les fêtes de Hollywood ne sont pas censées être amusantes. C'est du travail, dit-elle au Harper's Bazaar britannique. À certains moments, je me suis clairement sabotée moi-même. Je pense que si j'avais eu la tête sur les épaules, comme je l'ai aujourd'hui, j'aurais sans doute eu beaucoup plus de succès».