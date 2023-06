La cathédrale de Sienne évacuée après un séisme

Le séisme de magnitude 3,7, dont l'épicentre se trouvait à Poggibonsi, une ville au nord de Sienne, a été également ressenti à Florence et Empoli. La secousse a fait sortir la population et les touristes dans les rues de la ville, célèbre pour son riche patrimoine culturel et le Palio, une antique course de chevaux qui deux fois par an voit s'affronter les quartiers de la ville.