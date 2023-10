Sierra Leone: Elle retrouve l'infirmière qui lui a sauvé la vie il y a 30 ans

En 1993, Catherine Conteh vivait depuis quatre jours un accouchement angoissant dans un lit d'hôpital en Sierra Leone. Elle et son bébé risquaient de mourir. Une infirmière néo-zélandaise et un anesthésiste britannique ont entendu les cris de la jeune femme de 18 ans. Ils travaillaient tous les deux bénévolement dans l'un des hôpitaux flottants de l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships, amarré au port de Freetown.

Aly Hogarth-Hall et le Dr Keith Thomson visitaient la maternité Princess Christian lorsqu'ils se sont renseignés sur la femme qu'ils avaient entendue souffrir. Aly, aujourd'hui âgée de 52 ans, raconte : «Alors que Catherine était en travail depuis quatre jours, l'infirmière m'a dit qu'elle et son bébé allaient mourir. La manière dont elle m’a dit cela, très factuelle, m'a vraiment choquée. La fin était attendue, sans que personne intervienne. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne savais pas quoi faire, alors j’ai prié». L’aide finalement est arrivée: le Dr Thomson a proposé de payer intégralement l'opération.

«Je l'appelle 'sœur'»

Après la césarienne d'urgence, Aly et Catherine ont tissé des liens pour la vie. L'Américaine Gina Willig et Aly ont rendu visite à Catherine à l'hôpital pendant sa convalescence. «Je l'appelle 'sœur' et elle m'appelle 'sœur'», témoigne Catherine, «parce qu'il faut un cœur pur et un amour pur pour rencontrer quelqu'un et l'aimer immédiatement et inconditionnellement».