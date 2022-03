Messagerie : Signal vous laisse changer de numéro de téléphone

Les utilisateurs de l’application devront néanmoins conserver l’accès à l’ancien numéro, le temps de procéder au déménagement.

Lancée en 2014, Signal est considérée par les spécialistes comme l’une des applications de messagerie les plus sécurisées du marché.

Signal va permettre de conserver les messages et les groupes après un changement de numéro de téléphone associé à un compte. Pour amorcer la procédure, les utilisateurs devront se rendre dans les paramètres du compte, cliquer sur l’option de changement de numéro de téléphone et remplir un formulaire avec l’ancien et le nouveau numéro de téléphone.