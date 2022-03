Mise en place au Luxembourg : Signaler les enfants disparus au 116 000

LUXEMBOURG - Cinq ans après la décision de la Commission européenne de mettre en place un numéro européen pour la disparition d'enfants, le Grand-Duché met en place ce service.

Plus de 18 mois après la mise en demeure de la Commission européenne et cinq ans après la validation d'un nouveau service destiné à faciliter le signalement d'enfants disparus, le 116 000 voit finalement le jour au Luxembourg. Destiné à apporter «aux enfants disparus et à leurs parents de l'aide sur tout le territoire de l’Union européenne», ce nouveau service a connu une mise en place compliquée.

En mai dernier, l'Office national de l'enfance (ONE), en charge de l'activation de ce numéro au Grand-Duché, justifiait ce retard par des difficultés d'organisation et de formation du personnel pour un service ouvert 24h/24 et 365 jours par an.

Numéro actif dans 19 des 27 pays de l'UE

«Le 116 000 a comme but d'offrir aide et assistance aux enfants disparus et à leurs parents, quel que soit le pays d’Europe dans lequel ils se trouvent, indique mercredi Viviane Reding, commissaire européenne luxembourgeoise en charge de la Justice, dans un communiqué. Je suis donc heureuse que le Luxembourg mette dès à présent le numéro européen en service. Ce numéro peut sauver des vies».

Actuellement, le 116 000 n'est en vigueur que dans 19 des 27 pays de l'Union européenne. L'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Suède devant encore activer ce service pour que le numéro harmonisé soit effectif dans l'ensemble de l'UE.