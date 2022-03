Footballeur luxembourgeois : Signer à Norwich, une «grande étape» pour Sinani

Le milieu offensif luxembourgeois, dont la signature à Norwich a été officialisée vendredi, a accordé une interview à la chaîne Youtube de son nouveau club.

The 23-year-old will join the Club at the start of next season.Publiée par Norwich City FC sur Vendredi 10 avril 2020