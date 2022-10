Concert au Luxembourg: Sigur Rós a captivé le public de la Rockhal

Neuf ans se sont écoulés depuis la sortie de «Kveikur», le dernier album studio de Sigur Rós. Les fans du groupe étaient donc d'autant plus impatients de les retrouver en live dans le cadre de l'actuelle tournée mondiale. Les Islandais s'étaient produits sur scène pour la dernière fois au Luxembourg en 2013, dans le cadre du festival «Sonic Visions», à Esch-sur-Alzette. Mercredi soir, ils ont plongé le Club de la Rockhal, qui affichait complet, dans une ambiance des plus atmosphériques.

Avant le concert, l'excitation était palpable au sein du public, notamment chez Jimmy et Sandrina, qui découvraient le groupe sur scène: «J'aime ce genre de musique et je m'attends à quelque chose de fantastique. Nous allons nous laisser surprendre». Fan des Islandais depuis une dizaine d'années, Owen, d'origine écossaise, n'avait encore jamais eu l'occasion de les voir jouer sur scène: «Je m'attends à un spectacle intense, hors norme, bouleversant», a-t-il dit.

Mercredi soir, le groupe a notamment interprété six morceaux de leur troisième album sans nom, qui fête son 20e anniversaire cette année. Avec le lancinant «Unitled #6 – E-Bow» ou le plaintif «Untitled #7 – Dauðalagið», le set de deux heures et demie s'apparentait à une pièce de théâtre en deux actes, de neuf morceaux chacun, séparés par un «entracte». Le second acte était résolument axé sur l'actuel album «Kveikur» et s'est soldé par les époustouflants «Festival», «Kveikur» et «Untitled #8 – Popplagið».