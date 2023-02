France : Sihem, 18 ans, tuée par un multirécidiviste de 39 ans

«Dispute amoureuse»

Condamné à 12 ans de prison pour vol avec arme

Mahfoud H. avait été condamné cinq fois pour atteinte aux biens et huit fois pour des faits en lien avec la conduite d'un véhicule, selon Mme Gensac. Il avait notamment purgé une condamnation à 12 ans de réclusion prononcée par les assises du Gard pour vol avec arme et était sous contrôle judiciaire pour une affaire similaire, pour laquelle il devait à nouveau comparaître devant les Assises du Gard mercredi.

Demandant le respect d'un «temps de recueillement» et évoquant une jeune fille «aimée et appréciée de tous», la famille de Sihem a assuré «place(r) son entière confiance dans l'institution judiciaire pour connaître et comprendre les circonstances de son décès», selon un communiqué de ses avocats, Me Sara Benlefki et Mourad Battikh.