Polémique en Croatie : «S’il naît, il sera comme un légume»

Alors qu’elle remplit tous les critères pour se faire avorter en raison de l’état de santé de son foetus, une trentenaire devra mettre un terme à sa grossesse en Slovénie voisine.

La porte claquée au nez

Fin avril, durant son sixième mois de grossesse, Mirela Cavajda a appris que son enfant à naître était atteint d’une tumeur au cerveau agressive qui risquait de le tuer et en cas de survie, provoquerait de très lourdes malformations. «S’il naît, il sera comme un légume», a-t-elle dit en pleurs aux médias locaux. «Je suis rentrée chez moi et j’ai regardé le mur fixement», a poursuivi cette femme mariée de 39 ans déjà mère d’un fils. «J’ai pris la décision en une seconde».

En Croatie, l’IVG est légale jusqu’à la 10e semaine de grossesse. Au-delà, elle est possible si la santé du fœtus ou de la mère est gravement menacé et en cas de viol et d’inceste. Mirela remplissait les conditions, ce qui n’a pas empêché quatre hôpitaux de Zagreb de lui claquer la porte au nez.

«Retour en arrière»

Mais alors qu’un IRM montrait la détérioration de l’état de santé du fœtus, une commission médicale a fini par donner son feu vert à l’IVG. L’avortement est encadré par une loi de 1978 adoptée alors que la Croatie faisait encore partie de la Yougoslavie communiste. Mais depuis l’indépendance en 1991, le poids de l’Église catholique s’est accru et de nombreux médecins refusent de pratiquer les avortements au nom de «l’objection de conscience» instituée par une loi de 2003. Plus de 80% des 3,9 millions de Croates sont catholiques.

Dans une lettre ouverte poignante, elle évoque son fœtus malade, un garçon qu’elle a appelé Grga et accuse la société comme les médecins de l’avoir abandonnée. «Attendre que Grga meurt dans mon utérus, (ou) lui donner naissance pour le regarder mourir, (...) serait du sadisme pur», écrit-elle. La semaine dernière, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour dire «Ca suffit!» et dénoncer les atteintes à la santé des femmes. «Les femmes doivent bénéficier de droits acquis il y a bien longtemps», a dit Sonja Kraljevic, dénonçant un «retour en arrière».

Humiliations

Le déclencheur fut le témoignage d’une députée croate, sur son curetage sans anesthésie, subi après une fausse couche. RODA avait recueilli des centaines de récits d’expériences douloureuses et humiliantes d’accouchements, de fausses couches et d’IVG. «J’avais pensé que j’accoucherais sur une table de gynécologie» mais une «infirmière m’a dit d’aller dans la salle de bain» pour attendre l’expulsion, écrit une femme dans une lettre lue à la manifestation, évoquant son IVG médicamenteuse décidée à cause de malformations. «L’infirmière m’a dit que si je voulais une autopsie, je devais recueillir le fœtus dans mes mains. Et je l’ai fait».