En Italie : Silvio Berlusconi est sorti de l'hôpital

Le milliardaire italien, ancien chef du gouvernement, était hospitalisé à Milan depuis une semaine.

L'ex-chef du gouvernement et milliardaire italien, Silvio Berlusconi, 85 ans, est sorti lundi de l'hôpital de Milan, où il avait été admis il y a huit jours pour des examens, a constaté un photographe de l'AFP. M. Berlusconi, qui portait chapeau et masque chirurgical, est sorti de l'hôpital San Raffaele, peu après 12h30, accompagné par sa compagne, Marta Fascina, une ancienne mannequin de 53 ans sa cadette.

Il a salué les carabiniers en faction et les journalistes avant de s'engouffrer dans une berline. M. Berlusconi avait été admis à l'hôpital San Raffaele, initialement pour des examens de routine, mais il a été retenu par la suite, en raison d'une infection. Le milliardaire, qui fut trois fois chef de gouvernement entre 1994 et 2011, a subi une opération à cœur ouvert en 2016, et séjourné plusieurs fois à l'hôpital, ces derniers mois.