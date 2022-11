Concert : Simbi Ajikawo, alias Little Simz, en concert à la Rockhal

Trois albums studio très appréciés: Little Simz est à un carrefour critique - son ambition folle, son talent féroce et son éthique de travail ont gagné des fans dévoués, comme Kendrick Lamar, Damon Albarn et Jay-Z. L'artiste a été couverte d'éloges des deux côtés de l'Atlantique, mais quelle est la prochaine étape?

Elle a relevé le défi avec «Parfois je pourrais être introvertie», son album le plus important et le plus ambitieux à ce jour. Un voyage passionnant au cœur de ce que signifie être en vie en ces temps tumultueux, et qui consolidera facilement sa position comme l'un des jeunes talents actuels les plus puissants.