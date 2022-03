Simone Veil a gagné son fauteuil

L'ancienne ministre Simone Veil a été élue jeudi à l'Académie française, au fauteuil de l'ancien Premier ministre français Pierre Messmer, décédé le 29 août 2007, a annoncé l'institution.

Attachée aux valeurs morales et républicaines, cette féministe inflexible a été la première femme secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, la première ministre d'État, et présidente du premier Parlement européen.

Simone Veil, 81 ans, surnommée "Momone", possède avec son chignon noué et ses tailleurs Chanel un côté rassurant et maternel mais son regard vert acéré est parfois traversé d'éclairs. Ils en disent long sur son caractère, exigeant, passionné, autoritaire, voire "épouvantable" selon certains, sur son esprit prompt à la rébellion et à la colère.

Elle entre en politique en 1974 comme ministre de la Santé dans le gouvernement Chirac. Son combat pour faire adopter la loi - avec l'appui de Jacques Chirac et de la gauche et contre une partie de la droite - sur l'interruption volontaire de grossesse, fait d'elle pour longtemps la personnalité politique la plus populaire de France. Les attaques qu'elle subit sont violentes. "On avait inscrit sur la porte de mon domicile: 'Veil = Hitler'", se rappellera celle qui est aujourd'hui présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.