Le 27 juin, à la Rockhal : Simple Minds fait le show au Luxembourg!

Tente de remporter deux places pour le concert du groupe iconique Simple Minds, ce 27 juin, à la Rockhal.

Concert

L'essentiel t'offre deux places pour le concert du légendaire groupe britannique de new wave et rock alternatif Simple Minds! Avec un palmarès de 60 millions d'albums vendus depuis les années 70, Simple Minds reste un groupe de référence. Ils reviennent avec une tournée mondiale que l'on peut décrire en un seul mot: époustouflante.

Viens revivre les plus grands succès du groupe comme «Don't You (Forget About Me», «Alive And Kicking» ou encore «All The Things She Said», sur la scène de la Rockhal, ce 27 juin, en participant à notre concours!