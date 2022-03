Simple Minds : «L’idée est de garder l’intensité de notre musique»

LUXEMBOURG - Têtes d’affiche du Rock um Knuedler, les Écossais de Simple Minds fêtent non seulement leurs trente ans, mais aussi leur dernier album, «Graffiti Soul». Interview

Elle a tous les avantages d’une relation de longue durée: la plupart du temps, nous nous comprenons sans mot dire et nous pensons souvent la même chose. Comme on fonctionne un peu comme des jumeaux, il est devenu plus important de demander l’avis aux autres pour garder l’équilibre et avoir une opinion différente.