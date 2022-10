Tournée au Luxembourg : Simple Plan: «Ce sont nos plus gros shows en Europe»

ESCH-BELVAL – La tournée de Simple Plan et Sum 41 s’arrête au Luxembourg. Chuck Comeau, le batteur du premier des deux groupes canadiens, nous en parle.

L’essentiel: Vous êtes revenu en mai dernier avec «Hard Than It Looks», après six ans d’absence discographique. Quel effet cela fait?

Chuck Comeau (batteur): Ça fait du bien, c’est toujours un évènement marquant pour un groupe de sortir un nouveau disque, c’est toujours spécial. Nous avons sorti six albums en 20 ans, ce n’est pas énorme mais ce sont à chaque fois des moments charnières. C’est l’aboutissement de deux ans de travail. Et à travers les réactions des fans, on voit que notre objectif de créer quelque chose qui saisissait l’ADN du groupe a été atteint.

Ce sixième album est présenté comme un retour aux sources. Quand et dans quel état d’esprit l’avez-vous composé?

C’est un retour aux sources et surtout, nous voulions prendre tous les meilleurs ingrédients de chaque album ces 20 dernières années, pour essayer d’en faire une version actuelle. Retrouver tout ce que les fans et nous-mêmes aimons dans ce groupe. A savoir l’énergie du premier album, «No Pads, No Helmets… Just Balls», le côté plus introspectif du deuxième album, l’aspect plus émotionnel du troisième, le fun et la légèreté du quatrième. On a commencé à écrire il y a trois ou quatre ans, on n’a gardé que le meilleur. On a composé à enregistrer en 2019, jusqu’en février 2020, avant que le monde ne change. On a enregistré cet album ensemble, en studio, comme on aime. On s’est posé la question de la date de sortie, on ne voulait pas qu’il passe inaperçu. On a attendu un peu et on a décidé à l’automne dernier de sortir tranquillement les chansons. C’est une nouvelle façon de faire, avec cinq extraits avant l’album.

David a quitté le groupe, qui a joué de la basse?

En fait, David était encore dans le groupe en février 2020, et on a pris la décision de conserver ce qu’on avait fait ensemble. Les évènements se sont ensuite passés en juillet 2020 (NDLR : le bassiste David Derosiers a quitté le groupe suite à des allégations sexuelles sur les réseaux sociaux).

On retrouve Deryck Whibley (leader Sum 41) sur «Ruin My Life». Votre première collaboration?

En fait, on a eu des carrières parallèles. On vient presque du même endroit, il n’y a que quelques heures de route entre Toronto et Montreal. On a débuté en même temps, mais on n’avait jamais travaillé ensemble et on avait même une petite rivalité. Mais nos deux groupes ont mûri, après 20 ans de carrière, et on a réalisé qu’on avait du respect l’un pour l’autre et qu’on pouvait travailler ensemble. C’est ce qu’on a réalisé avec le single puis en tournant ensemble.

Comment se passe cette tournée commune?

La tournée aux États-Unis a eu un succès remarquable, chaque date était sold out pendant deux mois. En Europe, nous faisons les plus gros shows de nos carrières. Ce partenariat était une bonne idée, appréciée par la communauté pop-punk. On est heureux de le faire, et on s’entend bien avec eux.

Avez-vous trouvé le bon rythme entre musique et vie privée avec les années?

Il faut trouver un équilibre. Sur les trois premiers albums, on était à fond la caisse, avec entre 250 et 300 shows par an. Quand tu vieillis et que tu as une famille, les priorités peuvent devenir multiples. Le groupe en est évidemment une, sinon on arrêterait. On s’investit encore comme si c’était le premier album, on ne veut pas tricher. Donc cela prend plus de temps. Sur les tournées, on ne part plus que quatre ou cinq semaines au maximum. Et par exemple, ma femme et mon fils me rejoignent une semaine en Allemagne. J’ai envie de partager ça avec eux, qu’il soit fier de son père et du groupe. C’est spécial d’avoir cette chance, de passer du temps dans les grandes capitales européennes.

Lors de votre précédente venue, vous en aviez profité pour jouer au golf. Avez-vous prévu de passer un peu de temps au Grand-Duché?

Oui, on aura deux jours sur place. J’amène mes clubs de golf et ma raquette de tennis. C’est fun et bizarre d’avoir deux jours, et on va trouver des choses à faire.

Sum 41 + Simple Plan Ce soir, 19 h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 45 euros.